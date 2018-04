Por Noticia ao Minuto Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto Jamil Bittar/Reuters) – Presidentes e ex-presidentes enviaram apoio ao petista em razão de seu pedido de prisão Líderes de Bolívia, Venezuela, Cuba e Argentina se solidarizam a Lula Integrantes do Foro de São Paulo, organização criada a partir de seminário realizado pelo PT em 1990, alguns dos principais líderes sul-americanos se manifestaram em favor do ex-presidente Lula, que teve pedido de prisão decretado na quinta-feira (6).

You May Also Like