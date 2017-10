Lidiane Leite, ex-prefeita ‘ostentação’, é presa no Maranhão

A ex-prefeita de Bom Jardim Lidiane Leite, que ficou conhecida como “prefeita ostentação”, foi presa nesta terça-feira (24) na casa dela em São Luís, no Maranhão. O promotor Fábio dos Santos Oliveira, da Comarca de Bom Jardim, explicou que a prisão atende a um pedido do Ministério Público.

