Liga de Novo Progresso prepara seleção para amistoso com time do MT

Em preparação para o amistoso a LEMP (Liga Esportiva Municipal Progressense) prepara a Seleção dos melhores jogadores da cidade, para disputar amistoso com time da cidade de Guarantã do Norte do estado do Mato Grosso.

Os treinos estão sendo realizados no Estádio Municipal, mesmo local onde será disputado o amistoso contra o anfitrião.

O técnico Natal observa os jogadores da categoria antes da convocação final do time titular.

“Novo Progresso e Guarantã do Norte” se enfrentam nos dias 26 de Fevereiro as 16h30mn no Estádio Municipal.

Haverá duas preliminares antes com inicio as 13h30mn entre Floresta Verde X América e Escolinha X Escolinha.

O evento conta com apoio do Departamento de Esporte do Município de Novo Progresso.

