Limitação da internet fixa no Brasil terá início em 2017, diz ministro da Tecnologia

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, confirmou que o governo federal vai limitar os dados para os assinantes de banda larga ainda este ano. A informação foi divulgada por Kassab durante entrevista ao portal ‘Poder 360’. A mudança deve acontecer a partir do segundo semestre.

“O nosso objetivo é beneficiar o usuário. O ministério trabalha para que o usuário seja beneficiado com melhores serviços. Esperamos que esse serviço seja o mais elástico possível, mas que tenha um ponto de equilíbrio, pois as empresas têm os seus limites”, explicou o ministro.

O debate sobre o fim da internet ilimitada no Brasil teve início em abril do ano passado, quando a presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou em coletiva não existia mais a possibilidade das operadoras de banda larga oferecerem esse serviço sem limitação. A ideia seria a migração para o sistema de franquias, de modo parecido com o que acontece com a internet móvel.

Com esse novo modelo, o usuário vai contratar um determinado volume de dados e, quando este se encerrar, a operadora poderá cortar a internet até o novo ciclo ou diminuir a velocidade da conexão. Apesar de afirmar que as empresas poderiam fazer a mudança, a Anatel decidiu proibir, ainda no ano passado, a prática por tempo indeterminado.

O tema está sendo discutido em uma consulta pública feita pela Anatel e que já conta com mais de 1,8 mil contribuições e mais de 12,6 mil pessoas se inscreveram para acompanhar o sistema. Nas mensagens já postadas, a maioria dos usuários critica fortemente a proposta de limitar o uso de internet fixa. Alguns citam possíveis dificuldades que terão com a medida, como no mercado de trabalho ou com a educação à distância. Também há muitas críticas em relação ao serviço prestado pelas operadoras atualmente. Alguns usuários sugerem que, se houver uma franquia, que ela seja de tamanho suficiente para o uso mensal e com preços razoáveis.

