Limite de 68 min para deletar mensagem no WhatsApp chega à versão estável

O novo tempo limite para deletar mensagens no WhatsApp está chegando à versão estável do aplicativo. O período, que era de sete minutos, passou a ser de exatamente 68 minutos e 16 segundos, de acordo com informações do site WABetaInfo, publicadas no Twitter.

A versão 2.18.31, que traz algumas correções de bugs junto com o novo tempo, está disponível na App Store da Apple e já pode ser baixada por usuários de iPhone. Não há nenhuma outra mudança no modo de funcionamento dessa opção. Depois de ser deletada, a mensagem dá lugar a um aviso dizendo que aquele conteúdo foi apagado por quem enviou.

Quem estiver com o aplicativo atualizado terá mais tempo para deletar as mensagens independentemente da versão de quem recebeu. A versão com o novo limite de tempo também está disponível para quem usa o WhatsApp beta no Android e deve ser distribuída em breve na versão estável da Google Play.

