Lions Club e Serabi entregam óculos para “Alunos de Novo Progresso”

O Lions Club sempre desenvolveu campanhas da Visão e devido a Mineradora Serabi / Chapleau ser uma empresa com Responsabilidade Social no município de Novo Progresso, a mesma se tornou uma grande parceira desta CAMPANHA.

O Lions Club de Novo Progresso em parceria com a Mineradora Serabi / Chapleau, realizou no dia 07 de maio de 2019, a entrega de óculos para os Alunos das Escolas Machado de Assis, Setor Industrial e Escola Municipal Santa Julia.

