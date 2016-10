Lions Clube promove “Mutirão da Saúde” neste domingo

“Atividades serão realizadas na Escola Municipal Tancredo Neves, com início as 07:00 horas”.

O Lions Clube de Nova Progresso promove no próximo domingo (09) o “Mutirão da Saúde e Cidadania”. A iniciativa visa proporcionar atendimento nas áreas oftalmológica, nutricional e bucal, além da realização de exames de glicemia, aferição de pressão arterial e medição do índice da massa corporal.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, serão realizados ainda o diagnóstico de daltonismo, testes de acuidade visual e auditiva, orientação alimentar para hipertensos e para quem tem glicemia alta.

Veja os serviços

* Glicemia (diabetes)

*Pressão arterial

*Índice de massa corpórea

*Tipagem sanguínea

*Teste de visão

*Daltonismo

*Preventivo

*Alto exame da mama

*Solicitação de segunda via de certidão de nascimento e de casamento

*Cortes de cabelo e sobrancelha

Idealizado pelo Lions, uma das maiores organizações de serviços voluntários do mundo, o Mutirão da Saúde em Novo Progresso acontece cumprindo o calendário anual e está em sua 7ª edição e acontece em mais de 1500 Lions Clubes do País, e conta com a parceira das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social do município de Novo Progresso.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

