Lista de convocados no concurso da Susipe é publicada no Diário Oficial do Estado

Lista de candidatos convocados no concurso da Susipe é publicada no Diário Oficial do Estado. — Foto: Reprodução / Agência

Documentos devem ser apresentados de 21 a 25 de janeiro, no Iesp em Marituba.

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (28) a convocação para matrícula no curso de formação profissional para agente prisional do concurso da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe).

Os convocados devem apresentar documentos entre 21 a 25 de janeiro, das 8h às 18h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), localizado no km 13 da rodovia BR-316, em Marituba.

A relação dos candidatos aprovados na primeira fase foi divulgada também no site da Susipe.

Concurso

O certame oferta 500 vagas para o cargo de agente prisional, distribuídas nas regiões Carajás, Xingu, Metropolitana, Baixo Amazonas e Guamá.

O curso tem duração de três meses, com carga horária de 632 horas, de caráter eliminatório e classificatório. A grade abordada também está disponível no site da Susipe.

O edital considera aprovado o candidato que atender requisitos de carga horária, frequência e nota mínima exigidos no curso para Agente Prisional.

Já os convocados para a segunda fase devem receber bolsa mensal, correspondente ao valor do vencimento-base dos cargos de nível fundamental – um salário mínimo.

Por G1 PA — Belém

