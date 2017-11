Listas dos Municípios do Pará por população

Esta é uma lista de Municípios do Pará por população segundo as estimativas de 2017 do IBGE.

Belém, capital estadual e principal núcleo urbano do Pará, é o município mais populoso do estado, e o único a ter mais de 1 milhão de habitantes

Ananindeua, na Região Metropolitana da capital Belém, mais de 500 mil habitantes, é o segundo município mais populoso do Pará

Santarém, a oeste do estado, é o terceiro município mais populoso do Pará, e o mais populoso fora da Região Metropolitana de Belém

Marabá, na Mesorregião do Sudeste Paraense, é o quarto município mais populoso do Pará

Posição Município População

Mais de 500.000 habitantes

1 Belém 1 452 275

2 Ananindeua 516 057

Mais de 200.000 habitantes

3 Santarém 296 302

4 Marabá 271 594

5 Parauapebas 202 356

Mais de 100.000 habitantes

6 Castanhal 195 253

7 Abaetetuba 153 380

8 Cametá 134 100

9 Marituba 127 858

10 São Félix do Xingu 124 806

11 Bragança 124 184

12 Barcarena 121 190

13 Altamira 111 435

14 Tucuruí 110 516

15 Paragominas 110 026

16 Tailândia 103 321

Mais de 50.000 habitantes

17 Breves 99 896

18 Itaituba 98 523

19 Redenção 82 464

20 Moju 79 825

21 Novo Repartimento 73 802

22 Oriximiná 71 078

23 Santana do Araguaia 70 764

24 Santa Isabel do Pará 68 836

25 Capanema 67 150

26 Breu Branco 64 194

27 Ipixuna do Pará 62 237

28 Tomé-Açu 61 709

29 Igarapé-Miri 60 994

30 Benevides 60 990

31 Portel 60 322

32 Viseu 59 735

33 Dom Eliseu 58 071

34 Jacundá 57 526

35 Ulianópolis 57 525

36 São Miguel do Guamá 57 364

37 Monte Alegre 56 466

38 Juruti 56 325

39 Alenquer 55 246

40 Acará 54 096

41 Capitão Poço 52 839

42 Vigia 52 216

43 Itupiranga 51 835

44 Rondon do Pará 50 925

45 Óbidos 50 727

Mais de 30.000 habitantes

46 Rurópolis 49 093

47 Conceição do Araguaia 46 571

48 Pacajá 46 383

49 Baião 46 110

50 Augusto Corrêa 44 734

51 Uruará 44 258

52 Xinguara 43 530

53 Porto de Moz 39 991

54 Salinópolis 39 569

55 Goianésia do Pará 39 352

56 Muaná 39 231

57 Curuçá 38 959

58 Tucumã 38 508

59 Afuá 38 144

60 Igarapé-Açu 37 753

61 Canaã dos Carajás 36 027

62 Curralinho 33 490

63 Almeirim 33 195

64 Cachoeira do Piriá 32 947

65 Eldorado dos Carajás 32 892

66 Gurupá 32 458

67 Concórdia do Pará 32 395

68 Ourilândia do Norte 31 921

69 Irituia 31 673

70 Oeiras do Pará 31 619

71 São Domingos do Capim 31 123

72 Medicilândia 30 726

73 Santo Antônio do Tauá 30 611

74 Aurora do Pará 30 471

75 Mocajuba 30 277

76 Ponta de Pedras 30 219

77 Placas 30 109

78 Tracuateua 30 108

Mais de 20.000 habitantes

79 Bagre 29 808

80 Mãe do Rio 29 260

81 Prainha 29 067

82 Maracanã 28 679

83 Anajás 28 466

84 Bujaru 28 331

85 Limoeiro do Ajuru 28 138

86 Marapanim 27 569

87 Anapu 27 096

88 Melgaço 26 897

89 Água Azul do Norte 26 682

90 São Sebastião da Boa Vista 25 904

91 Garrafão do Norte 25 363

92 Novo Progresso 25 071

93 São Domingos do Araguaia 24 859

94 Soure 24 682

95 São Geraldo do Araguaia 24 188

96 Santa Maria do Pará 24 186

97 Cachoeira do Arari 23 110

98 Salvaterra 23 096

99 Chaves 23 066

100 São João de Pirabas 22 415

101 Santa Maria das Barreiras 20 849

102 Nova Esperança do Piriá 20 789

103 Santa Bárbara do Pará 20 492

Mais de 10.000 habitantes

104 Floresta do Araguaia 19 746

105 Santa Luzia do Pará 19 316

106 Trairão 18 469

107 Terra Santa 18 257

108 Rio Maria 17 705

109 São Caetano de Odivelas 17 563

110 Curionópolis 17 453

111 Ourém 17 356

112 Belterra 17 249

113 Bom Jesus do Tocantins 16 517

114 Nova Ipixuna 16 221

115 Aveiro 15 947

116 Bonito 15 834

117 Mojuí dos Campos 15 646

118 São Francisco do Pará 15 454

119 Nova Timboteua 14 942

120 Vitória do Xingu 14 719

121 Brasil Novo 14 689

122 Curuá 13 996

123 São João do Araguaia 13 616

124 Quatipuru 13 237

126 Cumaru do Norte 12 765

127 Piçarra 12 653

128 Colares 11 721i

129 Senador José Porfírio 11 587

130 Terra Alta 11 262

131 Inhangapi 11 224

132 Primavera 10 510

Menos de 10.000 habitantes

133 Santa Cruz do Arari 9 635

134 Magalhães Barata 8 298

53 Jacareacanga 8 059

135 Peixe-Boi 7 867

136 Palestina do Pará 7 404

137 Brejo Grande do Araguaia 7 206

138 Abel Figueiredo 7 179

139 Faro 7 168

140 Santarém Novo 6 482

141 São João da Ponta 5 884

142 Sapucaia 5 678

143 Pau-d’Arco 5 436

144 Bannach 3 233

