( Foto de Jorge Luiz.) – Lobo vence Leão por 2 a 1 diante de 30.600 torcedores; Paragominas lidera

O artilheiro bicolor Nicolas provou que é pé quente e deixou a marca dele contra o maior rival.

O Paysandu quebrou a invencibilidade do Remo nesta tarde de domingo, no Mangueirão, vencendo a partida por 2 a 1, com gols do predestinado Nícolas e do atacante Uilliam, de pênalti. Jackson fez o gol do Remo, o primeiro dele em um clássico, mas acabou fazendo o pênalti em Nicolas.

Foi um jogo equilibrado, com um festival de cartões amarelos distribuídos pelo árbitro Luís Flávio de Oliveira. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, em um bate-rebate na área, Ronael salvou uma bola que tinha endereço certo, porque o goleiro Vinícius estava fora do lance.

Aos 13 minutos, o goleiro Paulo Ricardo, que substituiu Gabriel Leite, fez ótima defesa numa cobrança de falta de Charles. Aos 19 minutos, Ronael pegou uma sobra de bola e mandou uma bomba de fora área, por cima do travessão bicolor.

O primeiro gol do Paysandu saiu depois de uma cobrança de escanteio, aos 31 minutos. Uilliam cabeceou para Nicolas, que empurrou para o fundo da rede de Vinícius.

O Papão passou a administrar a partida trocando passes no meio de campo, até que Perema, escalado na lateral-direita, perdeu uma bola no ataque bicolor e no contra-ataque o Remo ganhou lateral na ala direita.

Na cobrança de Jansen, o zagueiro Micael deu um presente para Jackson. O atacante remista bateu de primeira no cante esquerdo de Paulo Ricardo, empatando a partida aos 43 minutos.

Aos 46 minutos, em cobrança de falta, Vinícius Leite obrigou o goleiro xará do Remo a botar para escanteio com grande defesa. No intervalo, Nicolas e Jackson destacaram o equilíbrio da partida e alertaram que os times não podiam mais errar, sob pena de perder o jogo.

Jogada decisiva

O Remo voltou para a segunda etapa com mudança no ataque. O técnico Rafael Jaques botou Gustavo Ermel no lugar de Wesley, que não estava bem no jogo. Logo em sua primeira jogada, aos 4 minutos, Ermel invadiu pela esquerda e cruzou para Jackson cabecear, mas a bola foi para fora. Logo em seguida, Ermel teve outra chance e chutou para fora.

Aos 8 minutos, o atacante Uilliam foi agarrado por trás, pelo calção por Jansen. O juiz marcou falta, mas não deu cartão amarelo. Aos 16 minutos foi a vez do atacante Jackson retribuir o presente que havia ganho do Paysandu no primeiro tempo, atropelando Nicolas na área azulina. Luiz Flávio marcou pênalti. Uiliam pediu para bater e fez 2 a 1 aos 17 minutos, chutando rasteiro no canto direito de Vinícius.

O técnico Hélio dos Anjos trocou Uilliam e Serginho por Alex Maranhão e Deivid Souza e depois trocou Perema pelo estreante Netinho. Dessa forma, o Paysandu segurou a partida até o final.

O Remo tentou outras vezes, mas os atacantes não estavam com a pontaria boa. Aos 36, Robinho mandou de canhota de fora da área, mas a bola bateu na trave esquerda do goleiro bicolor. O Paysandu ainda teve boa chance aos 44 minutos, quando Deivid, que havia entrado no lugar de Uilliam, recebeu sozinho e em vez de chutar, cruzou para Nícolas, mas a zaga cortou.

Com o resultado, o Papão ficou na terceira posição da tabela e o Remo na quarta. Paragominas é o primeiro e Castanhal, o segundo, todos com 9 pontos. Na próxima rodada, o Paysandu pega o Paragominas, na Curuzu, e o Leão vai encarar o Águia, em Marabá. Antes, o Remo tem jogo pela Copa do Brasil, contra o Frei Paulistano-SE, quarta-feira (12).

Público e renda

Pagantes: 26.152

Não pagantes: 4.488

Público total: 30.640 pessoas

Renda bruta: R$ 716.830,00

Paragominas derrota Águia e agora lidera o Parazão

O Paragominas venceu o Independente em casa, por 1 a 0, na tarde deste domingo, na Arena Verde, e assumiu a liderança da tabela de classificação do Parazão 2020, com 9 pontos. O único gol da partida saiu aos 45 do segundo tempo em uma cobrança de escanteio, que Nenê Apeú escorou de cabeça para o fundo da rede do adversário.

O clube recebeu o apoio da torcida que ocupou as duas áreas cobertas do estádio. No outro jogo deste domingo, no Maximino Porpino, o Castanhal meteu 3 a 0 no Carajás e subiu para a segunda posição na tabela de classificação, com 9 pontos deixando Paysandu e Remo para trás no saldo de gols.

Pecel marcou de cabeça no primeiro tempo. Na segunda etapa, William Fazendinha e Pecel, de novo, fecharam o placar para o Castanhal. O Carajás continua segurando a lanterna com apenas um ponto.

Por:Ver o Fato/Paulo Jordão – repórter

9 de fevereiro de 2020

