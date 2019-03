Loira rouba a cena no videoclipe “É rave que fala”

Musa de MC Kevinho, Michele Sensolo conquista admiradores com sua beleza

Michele é uma das bailarinas que mostra sensualidade na batida do funk (Site Bella da Semana/Divulgação)

MC Kevinho lançou seu novo clipe pela produtora Kondzilla. “É rave que fala” promete ser o hit do momento e marcar presença no carnaval 2019, agitando os bailes de norte a sul do País.

O novo clipe chama atenção não apenas pelo ritmo envolvente do funk, mas pela presença marcante de Michele Sensolo, que rouba a cena com sua beleza e um corpo que impressiona. A loira já havia sido protagonista em outro clipe na pegada do funk, da música “Se Arrependeu”, do cantor Delano.

“Fiquei muito lisonjeada com o convite para participar desse clipe. Sempre simpático, o Kevinho foi muito gentil comigo e o clima era muito bom nas gravações. Uma pessoa incrível”, comenta Michele.

Michele gosta de cuidar do corpo e da saúde e malha bastante para manter o corpão. Com diversos ensaios para revistas e portais como Playboy, Bella Semana e moda lingerie, ela já é conhecida por levar a seus admiradores ensaios de tirar o fôlego.

A modelo já participou de outros clipes e protagonizou o “Se Arrependeu”, que já soma mais de 9 milhões de views. Foi o start para a vida da modelo, que depois do clipe ganhou milhares de seguidores em sua rede social.

Mas foi o clipe “É rave que Fala né”, que abriu as portas para a modelo, colocando de vez a beldade no mundo dos famosos.

