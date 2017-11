Loja Centauro procura recém-formados para ganhar R$ 6 mil mensais

A rede nacional de lojas Centauro está com inscrições abertas para o processo seletivo para trainees. Em 2016, foram contratados 13 recém-formados, e a expectativa da empresa é dobrar o número neste ano. Os estudantes aprovados terão um contrato de um ano com a rede e receberão bolsa mensal no valor de R$ 6 mil, além de benefícios e participação nos lucros e resultados (PLR).

