Loja de aparelhos celulares é assaltada pela terceira vez em Santarém

Suspeitos fugiram para uma casa no bairro Livramento. Polícia apreendeu a moto que foi usada na prática do crime e continua buscas aos suspeitos.

Uma loja especializada em aparelhos celulares localizada na Rua 15 de Novembro, no centro de Santarém, no oeste do Pará, foi assaltada na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens entraram na loja, anunciaram o assalto, renderam os funcionários e fugiram em uma motocicleta. Essa é a terceira vez que a loja é alvo de assaltantes.

Segundo informações da PM, a dupla seguiu para o bairro do Livramento. Em pouco tempo, militares cercaram a área e localizaram uma casa, onde um dos criminosos poderia estar escondido, mas ele não foi encontrado.

A moto usada no assalto foi encontrada e apreendida. Um homem suspeito de envolvimento no assalto foi capturado e levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Na delegacia, após puxarem a ficha criminal, constataram que o suspeito já tinha várias passagens pela polícia. Os aparelhos celulares ainda não foram encontrados. Equipes da PM seguem com as buscas para identificar e prender os assaltantes.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...