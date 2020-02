Loja de celulares é assaltada em Novo Progresso, Câmeras flagra ação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Via WhatsApp) – Uma loja de celular foi assaltada na madrugada desta segunda-feira (10) por volta das 05h30mn em Novo Progresso. O Vigilante da loja Cardoso Celulares na avenida Dr. Isaias Antunes, passou mal teve que ser internado , o ladrão aproveitou e assaltou a loja. O assaltante pegou todos os celulares na maioria da marca Sansung, sons e fones JBL. A empresa solicita que se alguém for vender estes produtos origem de furto denunciar para policia. As imagens da câmera mostra momento do assalto. (Assista abaixo)

