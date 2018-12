Loja de Celulares é Assaltada no Centro de Novo Progresso-Assista aos Vídeos;

No inicio da madrugada deste sábado (01), a loja “Smart Cel”, situada na Avenida Jamanxim no centro de Novo Progresso, foi alvo de criminosos. Segundo informações que chegou até redação do Jornal Folha do Progresso o assalto aconteceu por volta das 01h30mn deste sábado (01) ,as câmeras de segurança registraram o assalto.

Os Criminosos agiram rápido quebraram a porta de vidro e levaram uma grande quantidade de celulares, uma prateleira que continham celulares de melhor qualidade foi toda levada, parece que foi escolhido a dedo, disse a informação.

Os proprietários estão na delegacia com as imagens das câmeras registrando o Boletim de ocorrência, as imagens acabaram se ser divulgadas.

Fonte Jornal Folha do Progresso Fotos

