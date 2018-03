Loja de departamento é destruída por incêndio em Altamira

O fogo iniciou na parte superior do estabelecimento

(Foto REPRODUÇÃO/TV LIBERAL) – A manhã desta segunda-feira (05) foi marcada por um grade susto, no centro comercial de Altamira, sudoeste do estado. Uma loja de venda de eletrodomésticos ficou completamente destruída após um incêndio.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros à TV Liberal, as chamas teriam iniciado pela parte superior do prédio. Ninguém ficou ferido.

Funcionários da loja ainda tentaram salvar alguns produtos.

Nas imagens registrada por moradores do entorno era possível ver as altas chamas e a fumaça preta que se dissipou do estabelecimento comercial.

A prédio passou por resfriamento das pareces realizado pelos Bombeiros.

As causas dos acidentes só devem ser divulgadas em 30 dias.

Por: Portal ORM, com informações da TV Liberal

