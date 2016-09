Loja Sertão agropecuária é arrombada na noite desta quarta-feira(07)

A Polícia já investiga um arrombamento e furto a loja agropecuária Sertão situada na Avenida Orival Prazeres , no Bairro Vista Alegre, em Novo Progresso.

O crime aconteceu durante o feriado deste dia 07 de setembro, quarta-feira, provavelmente a noite. O arrombamento só foi percebido quando funcionários chegaram para trabalhar na manhã desta quinta-feira (08).

Foi levado R$ 8 mil reais, várias folhas de cheques de clientes e um revólver calibre 22, tudo retirado sem arrombar de dentro do cofre da empresa. Computadores, produtos agropecuários e outros equipamentos não foram mexidos nem levados pelos ladrões.

O gerente da loja conversou com o repórter policial José Barros e informou que os funcionários da loja chegaram pela manhã e depararam com a porta lateral aberta e com os dois cadeados arrebentados. A loja não tinha alarme e os criminosos circularam pelo salão principal da loja e o foram direto para o cofre, que abriram sem arrombar.

A Polícia esteve no local e colheu indícios e vai solicitar imagens das câmara de segurança dos vizinhos para que possam identificar os autores. Na manhã desta quinta-feira(08) o proprietário esteve na DEPOL registrando o Boletim de Ocorrencia.

Por Édio Rosa – Reporter José Barros/Cultura FM

