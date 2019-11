Lomba é expulso, Grêmio vence Internacional e se aproxima do G4

Deu Grêmio no Gre-Nal 422 da história, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, na Arena do Grêmio, os donos da casa venceram o Internacional por 2 a 0, com um gol em cada tempo, sem esquecer que o Colorado saiu prejudicado por expulsão do goleiro Marcelo Lomba no início da etapa complementar.

O arqueiro recebeu cartão vermelho direto por conta de entrada violenta em Luciano, mas o jogador gremista estava impedido. O auxiliar do árbitro Flavio Rodrigues de Souza, porém, deu vantagem e marcou a irregularidade apenas depois da falta já ter sido cometida, portanto, a decisão foi mantida.

No primeiro tempo, Lomba também foi destaque, mas de forma positiva, já que realizou duas belas defesas e impediu a abertura do placar. Mesmo assim, Geromel subiu mais alto e venceu o arqueiro em bola levantada na área, deixando os donos da casa à frente do marcador aos 33 minutos. Romulo fez o segundo aos 32 do segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho aumenta a sequência de vitórias para três e soma 50 pontos, na quinta colocação, a apenas dois pontos do São Paulo, quarto colocado. Já o Internacional permanece em sexto lugar, com 46 pontos somados, mas pode perder a posição caso o Athletico-PR vença seu compromisso na rodada.

Na próxima rodada, o Tricolor Gaúcho recebe o CSA na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena, enquanto o Internacional viaja para o nordeste para enfrentar o Ceará, no mesmo dia, mas às 19h30 (de Brasília), no Castelão.

O Internacional começou pressionando, mas a grande chance inicial veio da cabeça de Alisson, que tentou abrir o marcador após cobrança de escanteio de Luciano, aos três minutos, com grande defesa de Marcelo Lomba. Após isso, o Grêmio seguiu totalmente no campo de ataque, fazendo o Colorado recuar e errar em algumas oportunidades. Aos 13, chute de Everton nas mãos de Lomba.

Aos 17, mais uma vez tricolor. Grande chance com tabela entre Alisson e Cortez, mas o árbitro não deu vantagem e apitou falta perigosa, cobrada por Galhardo. Primeiro ela bateu na barreira e, ele mesmo no rebote, acaba parado mais uma vez pelo arqueiro. Pelo Internacional, Wellington Silva arriscou na entrada da área, por cima da trave.

Aos 33, após tanto insistir de todas as formas, os donos da casa, enfim, conseguiram abrir o marcador. Em bola levantada em cobrança de falta de Alisson, Geromel subiu mais alto que todos e, sozinho, deixou o Grêmio na frente. Pouco tempo depois, o Inter teve chance também de falta, mas a bola parou facilmente nas mãos de Paulo Victor. Erro de Galhardo na saída de bola quase comprometeu o tricolor, mas o arqueiro chutou para longe na investida.

No retorno do intervalo, Everton aproveitou erro de Edenilson e, após tabelar com Tardelli, mandou uma bomba para a trave. Pouco tempo depois, Marcelo Lomba recebeu cartão vermelho direto por conta de entrada violenta em Luciano, mesmo com jogador gremista impedido (a polêmica surgiu porque os assistentes marcaram impedimento apenas após o fim da jogada).

O Grêmio chegou com perigo aos 25, quando Matheus Henrique chutou forte e Danilo Fernandes, que entrou no lugar do expulso Lomba, deu rebote para Tardelli, que arriscou. A bola, porém, desviou em Moledo e foi para fora. No entanto, Romulo não desperdiçou e, aos 32, mandou por cima do goleiro e ampliou a vantagem.

Partindo para o fim do jogo, Tardelli fez bela jogada em cima de D’Alessandro e tocou para Everton, que chutou e foi impedido por Danilo Fernandes. No rebote, Matheus Henrique tentou e o arqueiro salvou mais uma vez. O mesmo aconteceu já nos acréscimos, em novo chute de Cebolinha.

Fonte:Gazeta Esportiva

