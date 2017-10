Londrina bate o Atlético-MG nos pênaltis e conquista a Primeira Liga

Fonte: Gazeta Esportiva – Após eliminar o campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, nas semifinais e bater o Atlético-MG na final, o Londrina conquistou, na noite desta quarta-feira, no Estádio do Café, o título da Primeira Liga. A equipe chegou a taça sem perder nenhum duelo e levanta o troféu após bater o Galo nos pênaltis, 4 a 2, após um movimentado 0 a 0 no tempo normal.

Embora fosse um time de divisão inferior, o Londrina foi um duro adversário. A equipe foi superior durante toda a etapa inicial e, no fim das contas, as principais chances com bola rolando foram da equipe da casa. Ao Galo, restou melhorar na etapa final e ter alguns bons momentos durante o duelo.

O Atlético volta a campo na quarta-feira (11), no Independência, contra o São Paulo, pelo Brasileirão. O Londrina joga no sábado, contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, às 16h30 (de Brasília), pela Série B.

O duelo começou igual entre as equipes. O Galo tinha dificuldades para sair jogando e não conseguia criar oportunidades. O meia Cazares ficava isolado na direita e isso atrapalhava a saída de campo.

O Londrina, por sua vez, conseguia fazer a saída organizado e levava bastante perigo contra a meta atleticana. Até os 30 minutos, apenas a equipe paranaense jogou, tendo as principais oportunidades e levando muitos riscos.

Enquanto isso, a melhor chance do Galo foi uma chegada pela linha de fundo, sem finalização. A situação incomodava o técnico Oswaldo Oliveira que não gostava da postura da sua equipe.

O Galo voltou melhor para o segundo tempo. O técnico Oswaldo Oliveira percebeu uma desequilíbrio no time, que atuava muito pelo lado direito, concentrando a saída do inoperante Cazares.

Agora Robinho participava mais do jogo e isso dava mais capacidade para o Atlético conseguir chegar. Isso porque o time não ficava mais “torto” e conseguia criar mais.

Porém, com o Galo mais “forte” no ataque, alguns espaços foram dados na defesa. E nesses pontos o Londrina aproveitava. A equipe chegava sempre nos contra-ataques e levava alguns riscos.

Incomodado com a situação na frente, o técnico Oswaldo Oliveira, tentando ganhar no tempo normal, sacou três homens da frente e colocou sangue novo, deixando apenas Robinho. Mas pouco conseguiu, o setor criativo do time segue comprometido – mesmo com a passagem do terceiro treinador em 2017.

Nas cobranças de pênaltis, o Londrina foi superior. A equipe paranaense não perdeu nenhuma cobrança, enquanto pelo lado do Galo Rafael Moura e Clayton perderam suas cobranças.

