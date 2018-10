Lotérica de Itaituba é assaltada ladrão leva 34 mil reais

Lotérica de Itaituba é assaltada e tem prejuízo de 34 mil reais (Foto:reprodução)-

O Crime aconteceu na tarde da última segunda-feira (01/10/2018) no centro da cidade; Polícia conta com ajuda da população para localizar o acusado.

Assaltante ainda não identificado.

Uma correspondente Caixa, localizada na travessa 15 de agosto, ao lado do Detran em Itaituba, foi assaltada na tarde da última segunda-feira (1), por volta das 17h30 enquanto encerrava o expediente. Um homem com arma de fogo entrou no estabelecimento, redeu os funcionários e levou a quantia estimada em 34 mil reais.

Câmeras de segurança registraram a ação do bandido que aparentemente agiu sozinho. Ele não usava nenhuma proteção para esconder o rosto, apenas um chapéu na cabeça.

Segundo o diretor da 19ª seccional de Itaituba, João Milhomem, a polícia ainda não identificou o autor do crime, mas já está com as imagens das câmeras de segurança que irão ajudar em um possível reconhecimento. Ele disse ainda que conta com a colaboração da imprensa e da população para chegar ao acusado.

