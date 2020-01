Lotérica é assaltada em Novo Progresso- Assista ao Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Pelo menos dois homens assaltaram a lotérica da empresa “Vem Que Tem” na avenida Orival Prazeres em Novo Progresso.(Foto:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) O Assalto aconteceu, por volta das 12h300min desta quarta-feira (15). A informação que levaram,dinheiro,celulares dos clientes. A importância levada da lotérica não foi divulgado. A policia esta no local, imagens das câmaras de segurança estão sendo averiguadas, nas imagens aparece dois suspeitos, mas a policia investiga participação de mais pessoas. Segundo informação dois homens chegaram a pé ,fizeram os funcionários e clientes de reféns, furtaram a motocicleta de cliente e atearam fuga após assalto. Até o momento desta publicação, a Polícia Militar (PM) atendia à ocorrência. Ninguém foi preso.

