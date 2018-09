Lotofácil Concurso 1712 faz 14 apostas ganhadoras nesta segunda (17/09)

Resultado da Lotofácil: Concurso 1712 desta segunda (17/09) surpreende e faz 14 apostas ganhadoras nesta segunda (17/09)

O resultado da Lotofácil surpreendeu nesta segunda-feira (17) pelo Concurso 1712, pois após o rateio, a Loterias Caixa anunciou em seu site que, 14 apostas conseguiram acertar as 15 dezenas as quais dividiram o prêmio da faixa principal. O sorteio do Concurso 1712 aconteceu na cidade de São Paulo-SP no Espaço Loterias Caixa.

Esse evento de mais de 10 apostas ganharem ocorreu apenas uma vez durante esse ano de 2018, (exceto Concurso da Especial da Independência). O sorteio que ocorreu esse evento foi pelo Concurso 1660 realizado em 09 de maio.

O rateio feito pela Loterias Caixa impressionou a todos nesta segunda. O Concurso 1712 teve 14 apostas ganhadoras na faixa principal, que trouxe o prêmio estimado em R$ 2 milhões. O prêmio foi dividido em 14 partes iguais, totalizando para cada aposta o valor de R$ 133.997,27

ITAPARICA – BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SOBRAL – CE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BRASÍLIA – DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SÃO MATEUS – ES

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BELO HORIZONTE – MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CUIABÁ – MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JOÃO ALFREDO – PE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Teresina – PI

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

PATO BRANCO – PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO DE JANEIRO – RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

PORTO ALEGRE – RS

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JUNDIAÍ – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

PAULÍNIA – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Recebimento de prêmios

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Arte: diarioprime.com.br

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:

– R$ 4,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

– R$ 8,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

– R$ 20,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

– 65% entre os acertadores de 15 números;

– 20% entre os acertadores de 14 números entre os 15 sorteados.

– 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

JFP Com informações do site da Loterias Caixa pela modalidade Lotofácil.





Publicado por Jornal Folha do Progresso

