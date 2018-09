Lotofácil de Independência: 33 apostas dividem prêmio de R$ 91,7 milhões

33 apostas acertaram as 15 dezenas e vão receber R$ 2,8 milhões cada uma. Veja os números sorteados: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 22.

Bilhete da Lotofácil, que pode pagar prêmio de R$ 85 milhões hoje (Foto: Marcelo Brandt/G1)

Trinta e três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência, que foi sorteada na noite deste sábado (8) em São Bento do Sul (SC), e cada uma vai receber R$ 2.778.857,60.

Outras 7.488 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.103,93 cada uma; 231.719 apostas acertaram 13 dezenas e vão receber R$ 20 cada uma; 2.785.614 apostas acertaram 12 dezenas e vão receber R$ 8 cada uma; e 12.507.536 apostas acertaram 11 dezenas e vão receber R$ 4 cada uma.

O prêmio estimado para o concurso 1.709, a ser realizado na segunda-feira (10), é de R$ 1,2 milhão.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2. Os jogos podem ser registrados até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Também é possível deixar que o sistema escolha os números, por meio da Surpresinha.

Por G1

