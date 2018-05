Lotofácil premia oito apostas em mais de R$ 165 mil

Oito apostas acertaram os 15 números do concurso 1662 da loteria Caixa Lotofácil e levarão para casa exatos R$ 165.946,57. Os números sorteados foram 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 e 25. Além do prêmio principal, outras 1.197 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 487,50. Com 13 acertos, 39.565 apostas receberam R$ 20. A Lotofácil ainda pagou R$ 8 para as 262.486 apostas que tiveram 12 acertos e R$ 4 para as 1.224.341 apostas que acertaram 11 números.

Resultado da Lotofacil, concurso 1662 de 14/05/2018

01 02 03 05 08

10 11 13 14 17

18 20 21 22 25

Acertos Ganhadores Prêmio (R$)

15 8 R$ 165.946,57

14 1.197 R$ 487,50

13 39.565 R$ 20,00

12 262.486 R$ 8,00

11 1.224.341 R$ 4,00

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (16), às 20h (horário de Brasília). O concurso 1663 pode pagar R$ 1,7 milhão para quem acertar os 15 números.

Para jogar na Lotofácil, basta marcar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha quem tiver 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos. Se não quiser escolher os números, o apostador pode optar pela surpresinha e deixar que o sistema escolha por ele. Os sorteios da Lotofácil são realizados três vezes por semana, na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. O preço da aposta simples, com 15 números, é R$ 2.

