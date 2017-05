Louvor Norte traz grandes nomes da música gospel para o Pará

Festival terá atrações nacionais, como André Valadão, entre os dias 19 e 21 de maio no Cidade Folia.

O festival de música Louvor Norte será realizado nos dias 19, 20 e 21 de maio em Belém. Durante os três dias do evento, subirão no palco do Cidade Folia os principais nomes da música gospel nacional, que trazem de forma cantada a palavra de Deus.

Entre as atrações confirmadas nesta edição do evento estão nomes consagrados como PG e banda, Gabriela Rocha, Pregador Luo, banda DN1, Sarah Farias, Preto no Branco, André Valadão, Trio Salvador, Priscila Alcântara, Som e Louvor e Fernandinho.

Serviço: O Louvor Norte ocorre entre os dias 19 e 21 de maio, no Cidade Folia em Belém. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda (Livrarias Kadoshi Castanheira e IT Center, CPAD Templo Central e Castanheira, Bençãos Livros e Bless). Ingressos para pista custam R$ 6t0, área VIP R$ 100.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...