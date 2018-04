Luan Santana conta que já fez sexo a 3, pagou prostitutas e brochou

(Foto: AgNews) – Em entrevista ao youtuber Mateus Mazzafera, o sertanejo Luan Santa fez revelações que tem deixado os fãs impressionados com a “safadeza” do cantor.

Batizado de “Perguntas que ninguém faria para Luan Santana. Vídeo POLÊMICO”, a gravação mostra ele contando, entre outras coisas, que já fez sexo a 3, contratou prostitutas, assiste filmes pornográficos e brochou.

E foi em uma das ocasiões em que pagou por sexo que ele não conseguiu levantar o “luanzinho”. “Teve uma vez que eu não consegui. Não lembro o que foi. Acho que estava uma situação meio estranha, sabe? Quando você não tá com vontade, não vai com a cara… você chega e só vê na hora né. Uma coisa que me incomoda muito é cheiro. Sou viciado em perfume. Gosto muito de cheiro bom”.

Veja a entrevista completa:



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...