Luan Santana e equipe sofrem acidente em estrada de MT

Luan Santana tem ensaio às 15h e apresentação ao vivo, nesta noite, no ‘Criança Esperança’, logo após ‘A Dona do Pedaço’

Foto: Divulgação, TV Globo / PurePeople

Luan Santana estava a caminho de uma apresentação em Juara, no Mato Grosso, quando colisão aconteceu; ninguém ficou machucado

Luan Santana passou por um susto daqueles neste último fim de semana. De acordo com informações apuradas pelo Purepeople, o sertanejo e sua equipe se envolveram em um acidente em Juara, no Mato Grosso no domingo (18).

Momentos antes da apresentação, o cantor deixou seu avião na cidade de Sinop e seguiu ao seu destino final de van, distância de 294km, aproximadamente cerca de 4 horas e meia. No caminho, o carro de apoio com seguranças da produção local, acabou colidindo na traseira da van, que levava a equipe e Luan, surpreendido com presentes ousados de fãs. Procurada, a assessoria tranquilizou. “Ninguém ficou machucado”, garante.

Presença de cantor está confirmada no ‘Criança Esperança’

Depois do acidente, o intérprete do hit Acordando esse Prédio seguiu rumo ao Rio de Janeiro, onde está neste momento. Nesta segunda-feira (19), Luan Santana tem ensaio às 15h e apresentação ao vivo, nesta noite, no Criança Esperança, logo após “A Dona do Pedaço. Neste fim de semana, alguns famosos visitaram o “Mesão da Esperança” e deram uma prévia do que acontecerá durante a semana. A Globo ainda liberou, no Domingão do Faustão a lista dos participantes da próxima temporada do “Dança dos Famosos”.

Luan Santana bate record com ‘Quando a Bad Bater’. Entenda!

Há 11 anos na carreira de cantor, Luan Santana está festa com seu novo hit emplacado nas rádios, a canção Quando a Bad Bater. “É a música mais tocada nas rádios em 24 horas. Estou muito feliz”, comentou. Assim, o hit derrubou o recorde de 1998 que pertencia ao Legião Urbana. “Olha isso! Posso viver mil vidas que não vou conseguir retribuir esse amor. Essa é uma música de minha autoria, essa marca me deixa lisonjeado. Quando a escrevi já pensei que poderia ser o primeiro single porque é dançante, mas também é romântica e tem uma pegada da Bahia”, comemorou.

Luan Santana e equipe sofrem acidente em estrada de MT: ‘Ninguém se machucou’

Sertanejo desfalca show de Paula Fernandes: ‘Coração partido’

Ainda este ano, o namorado de Jade Magalhães emplacou um dos maiores memes do ano com Juntos e Shallow Now, hit no qual faz dueto Paula Fernandes. Após repercussão, o sertanejo embarcou de férias com a estilista e não participou da gravação do DVD. “Estou de coração partido, sim, estava na expectativa, muito feliz com a participação dele (…) Quem não gostaria de estar ao lado do Luan Santana? Seria um sonho para mim também”, reclamou à famosa em meio às lágrimas.

Por:Terra/Rahabe Barros

19 AGO 2019 15h32

