Luan Santana fala sobre Camila Queiroz e confirma affair com atriz

O cantor Luan Santana decidiu se pronunciar e desmentiu os boatos de que teria feito de tudo para conquistar Camila Queiroz, após a atriz participar da gravação de seu DVD, enviando flores para ela, inclusive.

Em entrevista ao site ‘Ego’, o sertanejo falou sobre as especulações. “Não é verdade. Não sei da onde tiraram isso. Talvez tenha sido porque quando acabou a gravação todas as artistas que participaram receberam um buquê, então pode ter sido daí”, disse.

Ainda durante a conversa, o rapaz, confirmou os boatos de um relacionamento escondido com a Miss Rio Grande do Norte 2015. “Ficamos um tempo atrás, mas a gente não tem mais contato”, contou.

Notícias ao Minuto

