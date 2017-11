Luana Piovani solta o verbo em vídeo: ‘Tenho raiva de pênis fino’ Assista Vídeo

Luana Piovani mostrou que faz jus ao nome de seu canal no Youtube chamado ‘Sem Freio’, e desta vez disparou contra os homens com pênis ‘finos’.

A atriz, que utiliza o canal para fazer diversas reclamações, contou no último vídeo publicado, que não suporta duas coisas: bunda sem celulite e pênis fino.

“Agora, é o momento #vouparaoinferno. Odeio bunda sem celulite. Quando você vê uma bunda daquela dá uma chapada, você olha e diz c* o que é isso? Que acontecimento é esse? Aí você vai ver as escolhas da pessoa em relação as nossas .. e é por isso, minhas escolhas me dão essa bundinha gostosinha que faz sucesso com o bifão [Pedro Scooby] graças a Deus, mas que não está nas alturas, ela está bem dentro do quadro no caso”, avaliou ela.

Por fim, mas não menos bem-humorada, Luana resolveu relembrar momentos íntimos de sua trajetória amorosa. “Também tenho raiva de pau fino [risos]. Vocês têm raiva ou se compadecem? [risos]”, finalizou a atriz com esse questionamento. Veja o vídeo:

(Fonte: BOL)



