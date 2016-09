Lucas Lucco aparece seminu, cantando em vídeo

Apesar de estar “doentinho”, o sertanejo Lucas Lucco animou os seguidores com um vídeo em que aparece cantando, com pouquíssima roupa, em seu Instagram nesta terça (13). O cantor explicou que estava doente, mas mostrou que ainda assim está sustentando a afinação. “Tô gripado… Mas…”, escreveu o galã no post em que solta a voz. O saradão gosta de mostrar o resultado de seus treinos na rede. “O crossfit tá chegando em Patrocínio! E eu fico feliz em saber que essa galera gente finíssima vai levar o esporte que eu amo pra cidade que eu amo”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece ao lado de colegas. Outra imagem que derreteu os fãs foi a de Lucas abraçado a seu cachorro. Veja:

You May Also Like