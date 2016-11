Luciana Gimenez posa nua e revela a problematica do dia: ‘Qual sapato?’

Luciana Gimenez posou nua para dividir com seus seguidores uma dúvida cruel: qual sapato escolher? Despida como veio ao mundo, a apresentadora fez uma foto dentro do closet com dois pares de sapatos diferentes. Antes, Luciana postou uma foto em pose sexy onde aparece bebendo água de coco. “Working day”, escreveu, dando a enteder que estava nos bastidores do seu programa./

Gimenez adora causar no Instagram. Seja com fotos sensuais, quando mata as inimigas de inveja ao mostrar o abdômen sarado e definido, ou comprovando que é bem elástica ao se fotografar em poses dignas de um contorcionista na yoga.

