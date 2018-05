‘Lucifer’ é cancelada pela Fox após três temporadas.

Série que usava personagem criado nos quadrinhos por Neil Gaiman tinha o Senhor do Inferno solucionando crimes em Los Angeles.

canal de TV americano Fox anunciou nesta sexta-feira (11) que a série “Lucifer” foi cancelada após três temporadas. Após estrear sem alardes em 2016, a produção surpreendeu com boa audiência e foi renovada por mais dois anos em apenas nove meses, mas passou a sofrer recentemente.

A série contava as aventuras do Senhor do Inferno, criado nos quadrinhos da Vertigo (um selo da DC) por Neil Gaiman. Nela, Lucifer (Tom Ellis) sobe para a cidade de Los Angeles, onde ajuda detetives a solucionarem crimes.

Foi o próprio Ellis quem deu a notícia em sua conta no Twitter.

“A experiência mais maravilhosa nos últimos três anos foi interpretar Lucifer e me apaixonar por vocês, os fãs”, escreveu o ator. “Me enche de tristeza confirmar os rumores que alguns de vocês têm me perguntado. A Fox realmente cancelou ‘Lucifer’. Sinto muito, caras.”

O cancelamento de “Lucifer” pela Fox é o segundo em dois dias que revolta fãs nas redes sociais. Tanto que hashtags reclamando da atitude chegaram ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter.

Além dele, o cancelamento de “Brooklyn Nine-Nine” também foi recebido com reclamações e hashtags na rede.

Por: G1

