‘Lucifer- Suspeito de matar sargento da PM morre em troca de tiros com a polícia

Suspeito de matar sargento da PM morre em troca de tiros com a polícia (Foto: Via WhatsApp)

Thiago Albuquerque Franco Carlos, conhecido como ‘Lucifer‘, morreu na tarde desta segunda-feira (12). Ele é suspeito de envolvimento na morte do sargento Souza da Polícia Militar, em fevereiro deste ano, em Marituba. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Populares denunciaram a polícia que Thiago Albuquerque estava escondido em uma residência na rua São Francisco Xavier, no bairro Jaderlândia, em Ananindeua. Ao chegarem no local, o “Lucifer” efetuou vários disparos contra a polícia, que revidou. Ele foi atingindo e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Thiago portava uma arma MT ponto 12, calibre nove milímetros, que foi apreendida.

O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

(DOL com informações de J.R. Avelar/Diário do Pará)

