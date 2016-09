Luiza Possi aparece de biquíni na web

A cantora Luiza Possi se transformou em uma musa fitness nas redes sociais e mostrou uma foto em que aparece só de biquíni, pronta para se bronzear. “Um dia cheio de Sol e calor. Valorizem. Às vezes demora pra voltar”, escreveu a loira. Os fãs ficaram impressionados com a boa forma da cantora e fizeram elogios. (Com informações do UOL)

