Lula acredita que Lava Jato está mais focada em tucanos

O petista está ansioso para ficar frente a frente com o juiz federal Sergio Moro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com petista na sexta-feira (7) e considerou que a Operação Lava Jato mira agora os tucanos, com as acusações de caixa dois no PSDB.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Lula reconheceu ao menos um ganho com a Lava Jato.

O petista também reafirmou que está ansioso para ficar frente a frente com o juiz federal Sergio Moro. O depoimento de Lula está marcado para maio.

Depois disso, o ex-presidente pretende viajar pelo Brasil para divulgar suas ideias e propostas para 2018.

