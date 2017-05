Lula consolida liderança para 2018; Bolsonaro é 2º colocado

Após as denúncias que atingiram o senador Aécio Neves (MG) e o governador de São Paulo Geraldo Alckmin, o PSDB cogita agora lançar um “outsider”, como são chamados os candidatos não tradicionais da sigla, como é o caso do prefeito de São Paulo João Doria.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) amplia a sua vantagem na corrida eleitoral para a Presidência da República em 2018. A novidade, no entanto, está na segunda posição, que pertence agora ao deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), tecnicamente empatado com a ex-senadora Marina Silva (Rede), de acordo com pesquisa Datafolha.

