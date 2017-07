Lula contraria juiz Moro e pede para prestar novo depoimento presencialmente

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou contra a proposta do juiz federal Sérgio Moro de tomar novo depoimento do petista via videoconferência . A audiência foi agendada pelo juiz da Lava Jato para o dia 13 de setembro e diz respeito à ação penal sobre suposto esquema de pagamento de propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno para a construção da sede do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Os advogados de Lula rebateram em petição protocolada nesta quarta-feira (26) os argumentos apresentados por Moro ao propor o interrogatório via videoconferência e alegaram que a lei assegura ao acusado o direito de ser interrogado presencialmente.

