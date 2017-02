Lula declara que o PT já vem sendo destruído desde 2005

Lula conclama ainda os petistas a reagirem. ‘Está na hora de a gente levantar a cabeça porque pode ter igual, mas neste país não tem ninguém melhor do que nós. Não tem nenhum partido melhor do que o nosso.’

‘A destruição continuou até o impeachment da presidente Dilma (Rousseff). Eu nem vou dizer da cassação ao Lula, da perseguição ao Lula porque estou acostumado com isso desde que comecei no movimento sindical.’

No vídeo que tem o objetivo de convocar os petistas para participar do congresso que o partido realizará em junho, Lula afirmou ainda que ele pessoalmente já está acostumado a ser perseguido.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em vídeo divulgado na noite de quinta-feira em sua página no Facebook, que o PT vem sendo destruído desde 2005, numa referência ao ano em que veio à tona o escândalo do mensalão.

