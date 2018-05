Lula é oportunidade de o Brasil reencontrar democracia, diz PT

Bancadas do partido no Congresso divulgaram nota conjunta em defesa do ex-presidente nesta quinta-feira (17).

As bancadas do PT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal divulgaram nesta quinta-feira (17) nota conjunta em que afirmam estar unidos em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba.

“Líder em todas as pesquisas eleitorais, mesmo depois de ter sido injusta e arbitrariamente condenado e preso, Lula representa a oportunidade de o Brasil reencontrar o caminho da democracia, da inclusão social, do diálogo, da soberania nacional, do crescimento econômico e da geração de empregos, garantindo a construção de um país mais justo e solidário”, diz o texto, assinado pelos nove senadores e 60 deputados do partido.

Os parlamentares dizem ainda que o ex-presidente é “o nome com amplo apoio popular capaz de criar as condições para a superação da atual turbulência e garantir melhores dias para todos os brasileiros”, e afirmam que as eleições de outubro só serão democráticas se todas as forças políticas puderem participar de forma livre e justa.

Mesmo preso, Lula aparece liderando os cenários em que é considerado nas pesquisas eleitorais. No Datafolha realizado em abril, pouco após a prisão do petista, o ex-presidente aparece com 31% das intenções de voto. Já pesquisa CNT/MDA feita em maio mostra Lula com 34%.

O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, e nega irregularidades.

