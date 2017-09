Lula e Palocci, o fim de uma amizade: “frio e calculista”

Ex-presidente muda o tom ao se referir ao ex-ministro, que o citou em depoimento

Uma semana depois de Antonio Palocci ter dito que o ex-presidente Lula fez “um pacto de sangue” com a Odebrecht, o petista mudou o tom e saiu para o ataque contra o companheiro de partido. Se no passado fez rasgados elogios ao colega por ter estabelecido para o PT um bom relacionamento com a iniciativa privada, na quarta-feira, em depoimento ao juiz Sergio Moro, o ex-presidente classificou Palocci como “frio e calculista”. Lula chegou a falar em “desfaçatez” de Palocci para rebater seu ex-ministro, a quem, cinco meses antes, chamou de “uma das maiores inteligências do país’.

