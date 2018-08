Lula e PT escolhem Fernando Haddad para ser o vice e ‘plano B’

Haddad é 1 dos advogados de Lula e tem acesso à cela do ex-presidente em Curitiba Haddad é 1 dos advogados de Lula e tem acesso à cela do ex-presidente em Curitiba

O PT anunciou neste domingo (5.ago.2018) que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad será o vice de Luiz Inácio Lula da Silva na chapa que concorrerá ao Palácio do Planalto. O anúncio foi realizado logo após o ex-presidente enviar uma carta ao partido defendendo o nome de Haddad.

A escolha foi chancelada pela Executiva do partido, comandada pela presidente da sigla, Gleisi Hoffmann. Assista ao anúncio:

Com a decisão, o PT deixa claro que o ex-prefeito de São Paulo é o plano B caso a candidatura do ex-presidente seja negada pelo TSE (cenário mais provável e praticamente irreversível neste momento).

A legenda também conseguiu fechar 1 acordo com o PC do B, que deve retirar a candidatura de Manuela d’Ávila e compor a chapa junto com Pros e PCO. Os comunistas haviam reafirmado neste domingo a candidatura própria de Manuela à Presidência, mas voltaram atrás após reunião realizada durante a noite em São Paulo.

Haddad cabeça de chapa em setembro

A estimativa de advogados eleitorais é de que a candidatura de Lula seja negada pelo Tribunal Superior Eleitoral no início de setembro (leia aqui uma análise sobre o assunto) com base na condenação do petista em 2ª Instância. Caso isso seja confirmado, Haddad poderia vir a ser o cabeça de chapa do PT.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...