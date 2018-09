Lula entrega a Haddad a missão de levar o PT ao segundo turno

Ex-prefeito de São Paulo tem três semanas para convencer o eleitorado de que é o verdadeiro herdeiro de Lula

(Fernando Haddad diante da Polícia Federal em Curitiba. Foto:NELSON ALMEIDA AFP)

Depois de esticar a decisão oficial até o último momento possível, o Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou nesta terça-feira o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como seu candidato à Presidência da República. Haddad assume o lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cabeça da chapa petista, com a tarefa de levar o partido ao segundo turno e de mostrar aos eleitores que é o verdadeiro herdeiro político do ex-metalúrgico, preso há cinco meses em Curitiba e impedido de concorrer com base na Lei da Ficha Limpa. A troca ocorre no último dia do prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que o partido indique o substituto de Lula, cuja inelegibilidade foi declarada em 1º de setembro.

A unção de Haddad como candidato presidencial ocorreu em uma reunião da Executiva nacional do PT na capital paranaense. Uma carta do ex-presidente Lula já foi lida na reunião. Segundo fontes, Lula dirá num texto que foi afastado pela Justiça e, assim, obrigado a passar o bastão para Haddad. Ele reafirma, na missiva, que é inocente e desafia Moro e os procuradores da Lava Jato a provarem sua culpa, como tem feito desde o início da investigação. “Levamos a candidatura de Lula até o limite possível”, afirmou ao EL PAÍS um membro da Executiva do PT. A decisão oficial do partido será anunciada às 15h desta terça, mas, oficialmente, a campanha do ex-prefeito paulista dará a largada oficial na quarta, com uma reunião da coordenação da candidatura em São Paulo.

Haddad terá como vice Manuela D’Ávila, do PCdoB, a principal sigla aliada na coligação. A operação de substituição do maior líder petista pelo ex-ministro da Educação vem sendo conduzida diretamente da sala do prédio da Polícia Federal onde o ex-presidente está detido. Nesta segunda-feira, Haddad esteve por duas ocasiões com Lula e cancelou sua participação num ato político em São Paulo que estava previsto para a noite. Dormiu em Curitiba e, na manhã desta terça-feira, se encontrou de novo com o ex-presidente. Deixou a prisão com a carta, posteriormente projetada em um telão da reunião da Executiva.

Carimbada a troca entre os dirigentes partidários, Haddad e as principais figuras do PT, dentre as quais a ex-presidente Dilma Rousseff, retornaram à Superintendência da Polícia Federal, onde um ato político foi preparado. Nele, Haddad deve ler a carta escrita por Lula para os militantes que estão acampados nos arredores da PF em apoio a Lula, num comício gravado pela campanha para ser usado no horário eleitoral.

A decisão coloca um fim no imbróglio da candidatura petista, que nos últimos dias focou em tentar suspender a decisão da Justiça Eleitoral que declarou o ex-presidente inelegível ou em tentar, ao menos, adiar o prazo limite da sucessão. Os advogados do petista usavam como base para os pedidos a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU para que o Brasil garanta os direitos políticos de Lula até o trânsito em julgado de sua sentença.

Mas, como era previsto pelo próprio partido, não houve sucesso. Com isso, o PT foi obrigado a desencadear a sucessão, sob pena de descumprir uma decisão da Justiça, o que abriria a brecha para que toda a chapa presidencial fosse questionada e, eventualmente, cassada.

Haddad inicia agora, de fato, a campanha eleitoral. E precisa, ao longo das próximas três semanas, sair do patamar de 9% que o coloca embolado no segundo lugar, ao lado de Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (REDE) e Geraldo Alckmin (PSDB), de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira. Precisa, ainda, mostrar que é o real representante de Lula, especialmente na região Nordeste, onde Ciro Gomes, bastante ligado ao ex-presidente no Ceará, tem conseguido aumentar sua projeção nos últimos meses. Uma de suas dificuldades será a de ultrapassar a imagem de acadêmico paulistano, que por vezes rendeu a ele a pecha de ser um petista tucano. Para isso, o partido investe até o momento na estratégia de focar sua propaganda no número 13 e menos na trajetória política de Haddad.

A demora em indicar o nome petista viável para concorrer as eleições dividiu o partido. A ala de Haddad esperava que isso ocorresse antes, mas havia resistência de outra parte da sigla, especialmente ligada à presidenta da sigla Gleisi Hoffmann que acreditava que era preciso insistir no nome de Lula, para mostrar que o ex-presidente não havia sido abandonado — eles também avaliavam que, assim, a transferência de votos poderia acontecer mais facilmente.

A demora também desagradou parte dos aliados. Um integrante da cúpula do PCdoB ouvido pela reportagem criticou a demora na definição, destaca o repórter Gil Alessi. “Minha avaliação, que é compartilhada por muitos no partido, é de que essa demora foi um erro grave”, afirmou. Ainda de acordo com ele, essa indefinição em uma eleição de “tiro curto”, devido ao pouco tempo de campanha, ajuda a “pulverizar os votos de Lula entre candidatos do campo da esquerda”, disse, citando Ciro Gomes. Mesmo a melhora no desempenho do ex-prefeito na última pesquisa Datafolha não foi vista como um resultado “ótimo”: “Temos pouquíssimo tempo para crescer, perdemos um tempo precioso”.

Por:El País/Ricardo Della Coletta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...