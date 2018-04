Lula ficará preso em ‘cela’ isolada, com banheiro e cama; saiba mais -(Foto REUTERS)

O juiz Sérgio Moro autorizou nesta quinta-feira (5) a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex no Guarujá. A pena definida é de 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado. O petista tem até às 17h de sexta-feira (6) para se entregar.

De acordo com informações do canal “Globo News”, o ex-presidente não ficará na carceragem, mas, sim, detido numa sala de Estado Maior, no prédio da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, no Paraná. O local possui um banheiro, uma cama simples e localizado no quarto andar do edifício, afastado das celas que abrigam outros presos da Operação Lava Jato, como Léo Pinheiro, por exemplo.

O local onde Lula ficará preso terá policiamento constante, com agentes da PF se revezando na vigilância do ex-presidente.

A família de Lula, assim como seus advogados, poderá levar alimentos e itens de higiene para o petista.

