Lula pede que relator da reforma política tire emenda que o protegeria

“Ele me disse ‘já que virei dono dela, pode tirar'”, relata o parlamentar, que almoçou com Lula há alguns dias.

A decisão foi tomada após encontro com Lula. Quando do anúncio da emenda, o deputado foi acusado de estar tentando proteger o ex-presidente.

O relator da reforma política, Vicente Cândido (PT-SP), decidiu tirar do texto a proposta que sugeria modificar o artigo 236 do Código Eleitoral e aumentar o período para que um candidato não possa ser preso antes da votação, com a exceção de crime em flagrante.

Proposta sugeria modificar o artigo 236 do Código Eleitoral e aumentar o período para que um candidato não possa ser preso antes da votação, com a exceção de crime em flagrante

You May Also Like