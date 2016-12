Lula prevê traição do PSDB, saída de Temer e retorno de FHC

Foto Fornecido por New adVentures, Lda. – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acredita que o Michel Temer deve deixar a presidência da República, sem terminar o mandato.

Segundo avaliação do petista, o PSDB é hoje um dos principais aliados do governo, mas está organizando a volta de Fernando Henrique Cardoso à Presidência. O blog do Josias de Souza, do UOL, destaca que o retorno de FHC seria através de um eleição indireta, decidida no Congresso Nacional. Esse processo está previsto na Constituição para os casos de vacância da Presidência nos dois últimos anos do mandato.

De acordo com o blog, Lula almoçou com a ex-presidente Dilma Rousseff na última semana e estimou que o governo Temer deve cair em 2017.

Lula teria considerado que a derrocada ocorrerá “em breve” e prevê que os primeiros sinais de traição do PSDB a Temer devem ver à tona. Após o encontros dos dois petistas, Dilma também passou a avaliar que o PSDB fará com Temer o que o PMDB fez com ela. Além disso, Dilma ironiza ao dizer que Temer provará do seu próprio veneno. A petista considera que está em curso no Brasil um movimento subterrâneo que resultará em “um golpe dentro do golpe.”

Ainda segundo o blog de Josias de Souza, Dilma discutiu o assunto com uma pessoa que participou do seu ministério, ficando do seu lado até o impeachment. A ex-presidente revelou as previsões feitas por Lula e o ex-presidente José Sarney também teve conhecimento. Sarney confessou: “O Fernando Henrique não pensa em outra coisa”.

Por Notícias ao Minuto

