Lutador brasileiro apaga post após fazer piada infeliz com furacão

“Cara de Sapato” havia publicado uma foto em que simulava estar em uma situação de perigo. Na imagem, ele segurava um bloco de concreto com uma mão e com a outra, a mão de um amigo, em meio à ventania na Flórida.

O lutador brasileiro de MMA, Antonio “Cara De Sapato” Jr., deletou um post de seu Instagram em que fazia uma piada infeliz com a passagem do furacão Irma, que vem devastando o Caribe e a região sudeste dos Estados Unidos.

