Lutador de MMA amador morre após ser nocauteado nos EUA

Mais um luto no mundo do MMA. Aos 26 anos, o lutador Rondel Clark foi declarado morto nesta terça-feira (15) após passar três dias hospitalizado após ser nocauteado no terceiro round de um combate. Após o óbito, a Comissão Atlética local declarou que irá investigar o caso.

A disputa foi realizada em Massachusetts no sábado no Plymouth Memorial Hall, quando Clark foi nocauteado e, após examinado pelos médicos do evento, encaminhado ao hospital, que ainda não declarou a causa da morte do atleta.

Sem maiores detalhes do ocorrido, a morte foi confirmada pelo hospital em Boston e abreviou a curta carreira do profissional, que fazia sua segunda apresentação no MMA amador. Através de sua página em redes sociais, o evento Cage Titans lamentou o ocorrido.

“A comunidade de MMA de New England perdeu um dos nossos nessa terça de manhã: Rondel Da’twaun clark faleceu no hospital Beth Israel devido a complicações seguidas de sua luta amadora no sábado a noite. Rondel foi uma alma caridosa durante sua carreira, conhecido por sua tenacidade nos tatames e no cage de MMA. Nós do cage titans estendemos nossas condolências para a família de Clark

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

