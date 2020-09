Lutador de MMA é executado com 10 tiros ao chegar em casa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Meio Norte

Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) se deslocaram até o local e realizaram os primeiros levantamentos. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

O perito Marcos Pinheiro informou que ao realizar trabalho no local descobriu que duas armas foram usadas para matar Isaac. “Nós recolhemos em torno de 10 munições de 380 e um projétil que tudo indica ser de ponto 40, ou seja, foram duas armas usadas. Tem disparos em portão de residência e a vítima foi atingida com 10 tiros”, informou.

Algumas testemunhas disseram que ele estava descendo de um veículo de passeio na cor vermelha e entrou em casa, em seguida foi chamado pelos criminosos. “O Copom nos comunicou para a gente vir ao local que estava tendo disparos de arma de fogo, ao chegarmos nos deparamos com a vítima caída no chão em óbito.

(Foto:Reprodução) – Um lutador de MMA foi assassinado com cerca de 10 tiros. Isaac Newton foi alvejada na noite da última terça-feira (08), quando chegava na sua residência no bairro Dirceu, na zona Sudeste de Teresina.

You May Also Like