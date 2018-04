Lutador de MMA é executado dentro da própria casa em Outeiro (Foto Reprodução ) – O lutador Adriano Silberth Santana Siqueira de 29 anos foi morto dentro da própria casa por três homens encapuzados, que renderam e desferiram duas facadas e um tiro na cabeça da vítima.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima foi assassinada na frente da esposa e filha. O local foi isolado até a chegada da Perícia Criminal, e de acordo com o Perito Vamilton Albuquerque, o crime tem características de execução.

O inquérito que vai apurar a morte de Adriano vai ser instaurado pelo delegado Eduardo Rollo, da Divisão de homicídios (DH).

A vítima era lutador de Mixed Martial Arts (MMA), ele tinha era conhecido no mundo das lutas como Adriano Sylberth “Mamute”, o atleta tinha um cartel profissional com duas lutas, sendo que tinha uma vitória e uma derrota.

(DOL, com informações do repórter Paulo Magno)

