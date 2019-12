Lutador de MMA é preso no MT e confessa ter matado empresário “Cotia” que estava desaparecido em Moraes Almeida

(Foto:divulgação) – Antônio Magno Lima Pereira, lutador de MMA, foi preso em Cuiabá no estado do Mato Grosso com o celular da vitima , ele usava o celular se passando pela vitima para pedir dinheiro, após ser preso confessou ter matado e ocultado o corpo de Urivaldo Alves Mariano popular Cotia em Moraes de Almeida.

Antônio Magno Lima Pereira,suspeito de matar e ocultar o corpo do empresário , foi preso após trabalho em conjunto com as policias do Pará e Mato Grosso, o corpo foi encontrado em cava rasa nas proximidades de um garimpo da mãe do acusado.

Conforme informações, o acusado estava na região á seis (6) meses e conheceu a vítima há poucas semanas. O suspeito, um lutador de MMA, esteve com Eurivaldo (Cotia) na segunda-feira (09), já na terça-feira pela manhã, partiu da região garimpeira rumo ao Estado do Mato Grosso.

Durante o período em que o empresário esteve “desaparecido”, Magno utilizava o aparelho celular da vítima para pedir dinheiro à esposa e amigos do próprio, sempre dizendo que estava com problemas e que precisava de dinheiro.

Neste sábado (14) , ap´so encontrar o corpo da vitima a família divulgou nota ;

NOTA OFICIAL DA FAMÍLIA

É com profunda tristeza que confirmamos que o empresário EURIVALDO ALVES MARIANO, conhecido como Cotia, foi encontrado morto na região às proximidades do Garimpo Boa Esperança, local de onde também desapareceu no dia 09/12/19.

Foram ao todo 05 (cinco) dias de aflição para a família, que contou com o apoio de muitos moradores de Moraes Almeida e região nas buscas.

Na tarde de hoje (14/12/2019) o desfecho desta história terrível teve fim. O empresário que foi encontrado sem vida, estava enterrado em uma cova rasa, em um local próximo a um barraco abandonado de propriedade da senhora FRANCINEUMA, mãe do suspeito ANTÔNIO MAGNO LIMA PEREIRA.

Segundo o apurado, ANTÔNIO MAGNO estava neste local há cerca de 06 (seis) meses e conheceu a vítima a poucas semanas. O suspeito, um lutador de MMA, esteve com Cotia na segunda-feira e, já na terça-feira pela manhã, partiu da região garimpeira rumo ao Estado do Mato Grosso.

Durante o período em que o empresário esteve “desaparecido”, MAGNO utilizava o aparelho telefônico de Cotia para pedir dinheiro à esposa e amigos do próprio empresário, sempre dizendo que estava com problemas e que precisava de dinheiro.

Foram dias torturando a família e mandando mensagens até que a Policia Civil de Itaituba, no inquérito presidido pelo DPC Rafael Ribeiro, em parceria com as Polícias de Cuiabá/MT e de Rondônia, conseguiram desvendar os fatos e chegar até a identidade do suspeito. Com base nas informações e com a localização do telefone celular a policia de Cuiabá logrou êxito em capturar o indiciado e esclarecer os fatos.

O corpo será retirado da área com apoio do IML de Itaituba, e será velado em Rondônia.

A família nesta ocasião foi representada pelo escritório de advocacia Brandão Advogados, através dos Advogados Fernando Brandão, Jessiene Souza e Ana Flávia Sousa, que estiveram dando todo suporte necessário e acompanhando a investigação policial até o momento do desfecho do caso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...